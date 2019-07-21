Трое взрослых напали с ножом на подростка в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Восьмиклассник, которого ранили ножом грабители, находится в детской больнице имени Раухфуса. Происшествие случилось на Садовой улице Петербурга, сообщают правоохранительные органы.

Двое мужчин и женщина поджидали ребенка на углу Садовой и канала Грибоедова в арке дома №69. Преступники потребовали у мальчика телефон. После того как он отказался отдавать устройство, злоумышленники достали нож и всадили его несколько раз в грудь подростку.

Прохожие вызвали полицию, и спустя час компанию задержали на Крюковом канале. У 32-летней женщины, 39-летнего бывшего заключенного и 37-летнего безработного нашли телефон ребенка и нож. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.