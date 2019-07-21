Опубликовано видео первой репетиции парада ко Дню ВМФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге в воскресенье. Для того, чтобы военные корабли могли пройти по Неве в городе развели сразу четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский.

Естественно это внесло изменения в организацию дорожного движения в Северной столицы, но для удобство автомобилистов на время разведения переправ с 11.00 до 12.15 по московскому времени, проезд по Западному скоростном диаметру сделали бесплатным. Изменилась и схема движения общественного транспорта.

Видео репетиции опубликовал Пятый канал.

День ВМФ в этому году станет юбилейным, ему исполнится 80 лет. Праздник отметят в следующее воскресенье, 28 июля. В параде в Петербурге и Кронштадте примут участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военнослужащих. Россияне смогут увидеть новейшее вооружение.