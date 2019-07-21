«Уроки блокады» в школах Петербурга сохранят память о героях Ленинграда

Санкт-Петербург, 21 июля. «Уроки блокады», которые посвящены подвигу героев блокадного Ленинграда, проведут во всех школах Северной столицы 2 сентября. По словам генерал-майора авиации и главы Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Василия Волобуева, уроки блокады необходимы современному поколению. В рамках этих занятий преподаватели расскажут школьникам об истории самого сложного периода в истории города.

«О великом событии мировой истории, безусловно, стоит говорить и рассказывать его подрастающему поколению, чтобы они в свою очередь, передавали знания своим детям. Школьные часы помогут детям отдать дань уважения их предкам, которые героически сражались за родину», — отметил Василий Волобуев.

Память, которая поможет молодому поколению, сохранить уважение через десятилетия, должна все время подпитываться. Поэтому уроки блокады и мужества проводятся в школах несколько раз за учебный год и приурочены к юбилейным датам сражений ВОВ и Ленинградской битвы.

Инициативу о проведении подобных уроков патриотического воспитания в ходе своей встречи обсудили глава Петербурга Александр Беглов и президент России. Владимир Путин полностью поддержал предложение по проведению таких уроков. Они будут проводиться в школах в рамках года памяти и славы в России.

Отмечается, что указ о проведении в России года памяти и славы был подписан президентом Владимиром Путиным в целях сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Северная столица в настоящее время активно готовится к 75-летию Дня Победы. Так, правительство города под контролем Александра Беглова продолжают работы по реконструкции стендов Музея обороны и блокады Ленинграда. Учреждение с полностью обновленной инфраструктурой планируется открыть уже 7 сентября, сообщает «Инфореактор».