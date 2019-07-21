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Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом в метро Петербурга

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Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 21 июля. Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу Фетулаха Гамдулаева, которого обвиняют в нападении с ножом на двух мужчин в метрополитене Северной столицы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, 19 июля Гамдулаев находился в вагоне метро на станции метро «Пушкинская» и нанес несколько ударов ножом потерпевшим. Сам обвиняемый утверждает, что действовал с целью самозащиты и повредил себе руку при этом. 

Он будет находиться под стражей до 18 сентября. 

Ранее сообщалось, что серьезная драка с пострадавшими произошла в метро Петербурга. По словам очевидцев происшествия, один из пассажиров набросился с ножом на двух мужчин. Одного молодого человека ранили ножом в спину, второй тоже получил серьезные травмы.

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