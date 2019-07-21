Люлька с рабочими рухнула на стройке в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля. На стройке здания в Петербурге двое рабочих получили серьезные травмы во время ремонта лифта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Правоохранительные органы получили сообщение о чрезвычайном происшествии на строительном объекте «Военного склада хранения №13» в Красногвардейском районе города . Сотрудники проводили работы на высоте второго этажа в шахте лифта. Люлька с работниками оборвались вниз. Мужчины 30 и 35 лет получили серьезные переломы, травмы головы, позвоночника и других частей тела. Первого пострадавшего отвезли в Александровскую больницу, а второго в Елизаветинскую.

Обстоятельства происшествия изучают сотрудники главного управления СКР по Петербургу.