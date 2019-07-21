Беглов рассказал о главных результатах работы за неделю

Санкт-Петербург, 21 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам главные результаты масштабной работы за эту неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Также о результатах он написал на своей странице «ВКонтакте». Сообщается, что в тоннеле на Фрунзенском радиусе демонтировали перегородку и запустили по маршруту пробный поезд. Мероприятие прошло успешно.

Александр Беглов встретился с Владимиром Путиным и сообщил о внедрении социальных программ. Президент РФ поддержал визы в электронном формате для туристов в Петербурге и области, которые должны заработать с 1 октября 2019 года. Такое решение существенно повлияет на рост доходов от туризма.

Беглов отметил, что в городе имеются несанкционированные свалки, которых в общей сложности насчитали 36 единиц.

«Уборка одной свалки по стоимости равна постройке одного детского сада! Я строитель и предпочитаю строить детский сад, а не тратить бюджет на ликвидацию свалок после коммерческих компаний», - заявил он.

Глава Петербурга поручил осуществить ревизию всех стихийных свалок и как можно скорее ликвидировать их. Также привлечь к ответственности лиц, которые допустили это, вплоть до уголовных дел.

Реконструкция Богатырского проспекта не удовлетворила Беглова, горожане говорят об отсутствии работ на данном объекте в течение двух недель. Подрядчик утверждает, что закончит все работы в срок к 1 сентября.

Беглов держит на контроле строительство узла Шуваловского проспекта и ЗСД, с помощью которого разгружается движение возле Лахта-центра. Планируется, что в августе будет проведен конкурс для подрядчиков, и в этом же месяце они должны будут начать работы. Сроки сдачи утверждены на декабрь 2020 года.

В середине недели Беглов посетил Невский район, где проверил работы по новой схеме обслуживания в поликлинике № 87, после чего дал поручение по организации работы городских поликлиник в выходные дни, сообщают «Невские Новости».

Беглов напомнил о визите Калининский район. Он встретился с местными жителями и рассказал о детсаде на 240 мест и реконструкции Любашинского сада. Глава Петербурга взял многие вопросы и организацию проектов под личный контроль.