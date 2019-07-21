Военные корабли из Индии и Китая прибудут в Петербург

Санкт-Петербург, 21 июля. В Петербурге планируют встретить военные корабли из иностранных государств. Они пришвартуются у набережной Лейтенанта Шмидта, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

Фрегат военно-морских сил Индии «Таркаш» прибудет в Петербург с неофициальным визитом 25 июля. Экипаж корабля поприветствует командование Западного военного округа. Торжественная встреча пройдет в Василеостровском районе города. После этого индийские моряки посетят крейсер «Аврора», а также возложат цветы на Пискаревском мемориале. Их визит в Северную столицу связан с празднованием Дня военно-морского флота. Отмечается, что фрегат «Таркаш» был построен на заводе «Янтарь», который находится в Калининграде. Его вместимость — более двухсот человек и водоизмещение 4,3 тысячи тонн. Также на борту может быть использован вертикальный пуск ракет.

Ранее сообщалось, что в Петербург прибудет ракетный эсминец из Китая «Си Ань». Для его экипажа также организованы несколько памятных мероприятий на Неве.