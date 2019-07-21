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Солнце и тепло вернулись в Петербург

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Солнце и тепло вернулись в Петербург

Санкт-Петербург, 21 июля. В Петербург вернулась летняя погода и солнце. Синоптики прогнозирует, что с каждым днем погода будет улучшаться, дождя не ожидается, а в городе установится стабильно температура.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная с выходных, в городе появится солнце и согреет жителей Северной столицы. 20 и 21 июля в городе ожидается максимальная температура воздуха днем 21-23 градуса, ночью около 13-15 градусов.

Ночью в выходные еще ожидаются кратковременные дожди, а утро начнется с тумана. Но максимальная дневная температура воздуха всю следующую рабочую неделю будет составлять 23-25 градусов, при этом преимущественно солнечно. 

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