Введение электронных виз станет шагом к развитию медицинского туризма в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июля. Введение электронных виз, которые начнут действовать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 октября, станет большим шагом к развитию событийного и медицинского туризма региона, уверена замглавы фракции КПРФ Ирина Иванова.

«Мы знаем, что такое визовая политика в любой стране. Поэтому, чем проще будет получить визу, тем лучше», — цитирует члена профильной комиссии по туристской индустрии Закса Петербурга «Политика Сегодня».

По ее мнению, введение электронных виз будет большим подспорьем для Северной столицы, в которой осенью стартуют различные мероприятия, в том числе инвестиционные форумы и фестивали.

За счет наплыва туристов может получить развитие и российское здравоохранение, считает Иванова. Многие, по ее словам, приезжают в город на Неве за квалифицированной помощью медиков.

«У нас есть уникальные учреждения здравоохранения», — отметила депутат.

Иванова добавила, что властям Северной столицы также стоит позаботиться о развитии мини-гостиниц в свете предстоящего запрета хостелов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области. С 1 октября 2019 года въезд в страну и выезд из нее может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

Чтобы получить такую визу иностранный гражданин должен заполнить заявление на сайте МИД РФ за четыре дня до своего визита в Россию. Документ выдается на 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. При этом консульский сбор собираться не будет.

Отметим, что эту тему глава государства обсуждал на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым​​​. С предложением с 1 октября ввести режим электронной визы в Северной столице градоначальник обратился несколькими месяцами ранее. По его мнению, это стало бы хорошей мерой для развития туризма в регионе.

В марте минувшего года президент подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Согласно документу, право на 30-дневную электронную визу с разрешенным сроком пребывания в РФ до восьми суток получили граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.