Больше тысячи сапcерферов совершили заплыв по рекам и каналам Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. В Северной столице стартовал международный фестиваль сапсерфинга. Реки и каналы города пестрят спортсменами с веслами. Такое мероприятие проходит уже в четвертый раз. Зрелище приводит в восторг не только любителей сапсерфинга, но и зрителей, сообщает KP.RU.

В этом году желающих принять участие в заплыве более 1300 человек. Все они проплывут по центру города на серфе и с веслами. Маршрут организован по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, БДТ. Затем через Крюков канал до канала Грибоедова и вверх до Никольского собора, через Львиный и Банковский мостики до Дома Книги и к Спасу на Крови под Итальянским мостом. Финиш у участников назначен у павильона Росси, в точке старта.

Кстати, за всю дистанцию сапсерферы пройдут под 33 петербургскими мостами. В этом году приехали поучаствовать в интересном мероприятии жители других городов не России, но и Европы. Но большинство, конечно, это жители Петербурга и области.