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Синоптики пообещали летнюю погоду в Петербурге с 20 июля

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Синоптики пообещали летнюю погоду в Петербурге с 20 июля

Санкт-Петербург, 20 июля. Синоптики сообщили жителям Петербурга о повышении температуры воздуха 20 и 21 июля. Теплый воздушный поток принесет в город потепление без погодных аномалий, утверждает Гидрометцентр.

Выходные в городе обещают быть летними. После сентябрьской погоды в виде ветра, дождей и низкой температуры, появится солнце и согреет жителей Северной столицы. 20 и 21 июля в городе ожидается максимальная температура воздуха днем 22-24 градуса, ночью около 13-15 градусов.

Прогноз погоды на следующую неделю тоже будет теплее, чем сообщалось ранее. Синоптики прогнозируют умеренную жаркую погоду. В области также будет тепло и преимущественно ясно.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 23-25 градусов, при этом преимущественно солнечно. По данным синоптиков, ветер будет западный и северо-западный 2-5 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, что немного меньше нормального показателя для Петербурга.

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