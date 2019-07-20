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Музыкальный фонтан с освещением заработает в Петербурге в начале августа

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Свето-музыкальный фонтан заработает в Петербурге в начале августа

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов предложил спроектировать и установить новый музыкальный фонтан с освещением в Калининском районе города. Об это сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Беглов осмотрел работы по реконструкции фонтана в Любашинском саду. Еще в 1970 году там функционировал бассейн. Глава  Северной столицы положительно отреагировал на восстановительные работы фонтана, но предложил дополнить его более современными решениями.

Этот проект стал лидером в опросе «Фонтан для горожан». Открытие запланировано на начало августа. Фонтан будет оснащен всеми соответствующими времени технологиями, такими как свет и музыка. Такое решение является очень привлекательным для горожан и гостей города.

Беглов также предложил выбрать новые места для строительства современных фонтанов, чтобы радовать жителей. Кроме того, он заявил, что необходимо создать специальную программу по реконструкции старых фонтанов.

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