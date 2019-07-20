Беглов рассказал об установке фонтана с подсветкой в Любашинском саду

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил с жителями Калининского района благоустройство Любашинского сада. Видео со встречи опубликовано на странице градоначальника в соцсети «ВКонтакте».

Местом встречи врио губернатора и петербуржцев стал Любашинский сад. Глава города отметил, что некогда городские власти хотели установить там бассейн, однако он так и остался на бумагах.

«Сейчас строят водопроводную сеть, — рассказал Беглов, — мы делаем фонтан с подсветкой, возле него зона отдыха и спортплощадка. Будет просто отлично».

Глава города подчеркнул, что деньги на возведение фонтана выделены из оптимизации расходов «Водоканала», бывшее руководство которого было поймано на хищении средств.

«Эти средства вернули из карманов «эффективных менеджеров» в бюджет, — констатировал врио губернатора. — На них делаем три фонтана, которые сами петербуржцы выбрали на голосовании».

Ранее Беглов обсудил с жителями Калининского района борьбу с торговыми палатками в черте города.