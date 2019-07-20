Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Петербурге мошенники украли у двух пенсионерок почти 500 тысяч рублей

298
0 Оставить комментарий

Мошенники грабят пенсионеров Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Мошенники в Петербурге придумали новые способы обмана пенсионеров. В этот раз обманным путем отдали свои денежные средства женщины из Невского и Московского районов города, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Вчера, 19 июля, в отделении полиции было принято заявление о мошеннических действиях. Петербурженка пояснила, что на ее домашний телефон позвонила женщина, представившись работником социальной службы. При этом назвала свои фамилию, имя и табельный номер. Далее она сказала, что пенсионерка может забрать свою компенсацию, если спустится к подъезду и покажет паспорт. Женщина так и сделала, получила 3 тысячи рублей и вернулась домой, ничего не подозревая. Через некоторое время с ее счета были списаны 133 тысячи рублей.

Похожее заявление поступило в дежурную часть о том, что мошенники намеренно украли чужие денежные средства. Петербурженка сообщила, что неизвестная женщина зашла в ее квартиру на улице Народной, обманула владелицу и унесла с собой 307 тысяч рублей.

Правоохранительные органы отмечают, что по второму случаю уголовное дело уже возбуждено, а в первом случае требуются дополнительные оперативно-розыскные действия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров