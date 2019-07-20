Беглов разорвет контракты с застройщиками-шантажистами

Санкт-Петербург, 20 июля. Санкт-Петербург разорвет контракты с застройщиками, которые срывают сроки сдачи объектов и пытаются идти на шантаж. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов на встрече с общественностью в Калининском районе.

Градоначальник подчеркнул, что сейчас сдача школ и детских садов в приоритете правительства Северной столицы. Однако некоторые подрядчики не торопятся выполнять возложенные на них обязанности, требуя при этом доплат.

Беглов заверил, что таким недобросовестным застройщикам не только не будут платить, но и наоборот — выпишут штрафы.

«Шантажировать город и заниматься вымогательством никому не позволительно. Мы потерпим 2–3 месяца, сдадим школу все равно, а этих жуликов покажем всем», — цитирует врио главы города «Петербургский дневник».

Так, двум подрядчикам грозит расторжение контракта и штраф уже на следующей неделе.

В субботу глава города побывал в микрорайоне Полюстрово, где встретился с главой Калининского района Василием Понеделко, который доложил градоначальнику о решении проблемы с мусором. Жители микрорайона уже давно жалуются на несанкционированную свалку, а также на отсутствие социальной инфраструктуры, вроде школы, детских садов и внутриквартальных проездов.

Эта проблема, как заверил градоначальник, будет решена. Он распорядился с 1 сентября открыть новую школу в жилом комплексе «Полюстрово парк». Учебное заведение будет рассчитано на 825 мест, она получит собственный стадион, два бассейна, помещения для мастерских, библиотеку, два спортивных зала и актовый зал.