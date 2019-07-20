Беглов потребовал разобраться с точками нелегальной торговли в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов потребовал разобраться с точками нелегальной торговли в городе.

С жалобой о незаконной торговле к врио губернатора обратились жители Калининского района. Беглов согласился с петербуржцами, отметив, что торговые палатки портят облик города, а также создают криминальную обстановку.

«Помимо того, что это портит вид нашего города, это еще и небезопасно», — заявил он в беседе с местными жителями.

Глава Петербурга констатировал, что власти ведут борьбу с нелегальной продажей. Однако борьба с палатками не привела пока к существенным результатам: они возникают стихийно на других местах

Беглов заострил внимание, что продавцы не могут объяснить, где произведен их товар. Врио губернатора не исключает, что такие точки могут быть в Петербурге, но их работа должна быть регламентирована.

Беглов в субботу, 20 июля, посетил микрорайон Полюстрово и встретился с главой Калининского района Василием Понеделко, который доложил градоначальнику о решении проблемы с мусором.