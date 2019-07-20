Беглов призвал петербуржцев писать ему в случае неточностей в квитанциях за коммуналку

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов попросил горожан писать ему в социальных сетях, если в платежных квитанциях за июль будут неточности. С таким заявлением градоначальник выступил на встрече с общественностью Калининского района.

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы отметил, что Петербург первым начал борьбу за снижение тарифов на коммунальные услуги.

«Мы впервые затеяли эту войнушку», — приводят «Невские новости» слова Беглова.

Первые результаты петербуржцы смогут увидеть в августе, когда получат свои квитанции. На бланке будут показаны новые расчеты тарифов. При этом если не будет что-то совпадать, глава Петербурга попросил сообщить ему об этом.