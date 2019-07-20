Правительство Петербурга выделило 423 миллиона рублей на ремонт дорог

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов пояснил, сколько средств правительство города выделило на ремонт дорог, а также рассказал о нормах строительства внутриквартальных проездов и о контроле за требованиями к детским площадкам. Об это сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Беглов во время визита в Калининский район рассказал, что на ремонт дорог город планируется выделить 423 миллиона рублей. Он также сказал, что в Полюстрово существует проблема — отсутствие внутриквартальных проездов, которая в ближайшее время будет решена.

«Проезды между домами должны быть широкими для удобства и безопасности жителей», отметил глава Петербурга.

Александр Беглов поставил задачу об обязательном искусственном покрытии детских площадок, информируют «Невские Новости». Если покрытие отсутствует, то оно должно быть установлено. Он также рассказал, что в Калининском районе для безопасности жителей было закуплено 786 камер видеонаблюдения.

Контроль за исполнением задач Беглов возложил на главу районной администрации.