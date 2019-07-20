Беглов распорядился с 1 сентября открыть в Полюстрово новую школу

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов дал распоряжение с 1 сентября открыть новую школу в жилом комплексе «Полюстрово парк».

Разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию был выдан городом еще в начале июня. Школа будет рассчитана на 825 мест, она получит собственный стадион, два бассейна, помещения для мастерских, библиотеку, два спортивных зала и актовый зал. Кроме того, во дворе будут располагаться беговые дорожки, площадки для легкой атлетики, баскетбола, волейбола и гимнастики.

Отметим также, что в конце мая был сдан новый корпус школы №619. Беглов распорядился ускорить ввод объекта в эксплуатацию, поэтому школа начнет работу уже 1 сентября. В здании к настоящему моменту завершены все отделочные и строительные работы, до 15 августа будет завезена вся мебель, пишет портал «Невские новости».

«Осуществляется поставка оборудования и мебели, классы полностью укомплектованы», — рассказал Беглову глава Калининского района Василий Пониделко.

Школа рассчитана на 825 учащихся и будет работать в режиме полного дня. В 2019-2020 учебном году здесь будет организовано обучение для 1-8 классов. Учебное заведение получит два бассейна, помещения для мастерских, спортивные залы, актовый зал, библиотеку, а также стадион и спортивные площадки.