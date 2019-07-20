Беглов приехал с рабочим визитом в Калининский район

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Петербурга Александр Беглов в субботу посетил микрорайон Полюстрово и встретился с главой Калининского района Василием Понеделко, который доложил градоначальнику о решении проблемы с мусором.

Жители микрорайона уже давно жалуются на несанкционированную свалку, а также на отсутствие социальной инфраструктуры, вроде школы, детских садов и внутриквартальных проездов. Первая проблема уже вовсю решается — администрация Калининского района уже добилась того, что из Полюстрово вывезли 40 тыс. кубометров мусора. Недавно был заключен договор на вывоз еще 36 тыс. кубометров отходов.

Что же касается социальной инфраструктуры, то она, по словам Беглова, появится в самое ближайшее время. Сперва в микрорайоне будет построена школа, а затем — два дошкольных учреждения. Внутриквартальные проезды тоже не заставят себя ждать. В настоящее время они проектируются. Ожидается, что экспертиза закончится уже в августе, пишет портал «Невские Новости».

Напомним, что с 2016 года в Полюстрово было построено 7 многоэтажек, где проживает 7,5 тыс. человек. Район внесен в адресную инвестиционную программу на 2019, 2020 и 2021 годы.