Беглов предложил создать программу по реконструкции фонтанов в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать программу по реконструкции и строительству фонтанов в городе.

Градоначальник в субботу посетил Любашинский сад, расположенный в Калининском районе, где в настоящее специалисты обустраивают фонтан, созданный как бассейн еще в 1970 году. Размер сооружения — 1,2 тысячи квадратных метров. Его никогда не использовали в качестве фонтана.

Техническое состояние объекта — неудовлетворительное. Планируется, что водопроводную сеть для фонтана будут строить с нуля.

Отметим, на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» насчитывается 109 фонтанов. Глава Петербурга подчеркнул, что городу важно активнее работать в этом направлении. Об этом пишут «Невские новости».

«Надо на следующий год сделать программу по реконструкции фонтанов и строительству новых», — заметил градоначальник.

Он также пообещал, что приедет на открытие фонтана в Любашинском саду в августе. Планируется, что вокруг объекта появится освещение и видеонаблюдение. Также на территории оборудуют зоны для отдыха и занятий спортом.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей высоко оценил управленческие способности Беглова. По словам парламентария, градоначальник проанализировал бюджетные траты и выявил наиболее неэффективные расходы.