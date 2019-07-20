Неделя вальсов началась в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Неделя вальсов началась в Санкт-Петербурге. Прошлой ночью в центре Северной столицы стартовало романтичное мероприятие, в котором горожане смогут потанцевать под популярные произведения русских композиторов.

Несколько десятков жителей и гостей города встретились у Дворцового моста, чтобы услышать известные музыкальные произведения, а любители вальса смогут продемонстрировать свой талант.

«Вальсовый флешмоб» организован в рамках звукового шоу «Поющие мосты». В эти дни над ночной Невой все желающие смогут услышать знаменитые композиции: «Вальс цветов» Чайковского, «Вальс-фантазия» Глинки, вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» Петрова и другие.

Также «Невские Новости» сообщают, что в шоу «Поющие мосты» проходит с 28 мая по 8 сентября ежедневно в 01.10. Дворцовый мост разводится под музыку русских и советских композиторов-классиков.