Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Неделя вальсов началась в центре Петербурга

61
0 Оставить комментарий

Неделя вальсов началась в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Неделя вальсов началась в Санкт-Петербурге. Прошлой ночью в центре Северной столицы стартовало романтичное мероприятие, в котором горожане смогут потанцевать под популярные произведения русских композиторов.

Несколько десятков жителей и гостей города встретились у Дворцового моста, чтобы услышать известные музыкальные произведения, а любители вальса смогут продемонстрировать свой талант.

«Вальсовый флешмоб» организован в рамках звукового шоу «Поющие мосты». В эти дни над ночной Невой все желающие смогут услышать знаменитые композиции: «Вальс цветов» Чайковского, «Вальс-фантазия» Глинки, вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» Петрова и другие.

Также «Невские Новости» сообщают, что в шоу «Поющие мосты» проходит с 28 мая по 8 сентября ежедневно в 01.10. Дворцовый мост разводится под музыку русских и советских композиторов-классиков.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров