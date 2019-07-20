Неизвестный ранил ножом двух мужчин в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 20 июля. Серьезная драка с пострадавшими произошла в метро Петербурга. Происшествие случилось в вагоне поезда на станции «Пушкинская», сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Очевидцы вагона, в котором произошла потасовка, разъясняют, что пассажир метро набросился с ножом на двух мужчин. Одного молодого человека ранили ножом в спину, второй тоже получил серьезные травмы. Сотрудники скорой помощи быстро оказали медицинскую помощь пострадавшим, сейчас они находятся в городской больнице.

Нападавший был арестован сотрудниками полиции. В настоящее время выясняется личность нарушителя закона и обстоятельства произошедшего. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний гражданин.