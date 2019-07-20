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В Петербурге иномарка слетела в Обводный канал

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В Петербурге иномарка слетела в Обводный канал

Санкт-Петербург, 20 июля. Автомобиль марки BMW пробил ограждение и вылетел в воду в центральной части Петербурга. Авария была зафиксирована на набережной Обводного канала, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

ДТП произошло в пятницу вечером 19 июля напротив заброшенного завода «Красный треугольник». На набережной после аварии лежали обломки автомобиля — кусок от бампера и двери. Водитель управлял BMW 3-й серии. Глубина Обводного канала в месте падения составляет более трех метров, поэтому иномарка полностью исчезла под водой.

Спасатели достали молодого человека из машины, он жив, но был госпитализирован с тяжелыми повреждениями.

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