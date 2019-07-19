Выпускники Школы молодого политика обсудили с Соколовым информатизацию Петербурга

Санкт-Петербург, 19 июля. «Молодые политики» Петербурга пообщались с зампредседателя Комитета по информатизации и связи Андреем Соколовым, который сейчас временно исполняет обязанности руководителя департамента, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе проекта Школа молодого политика.

Школа молодых политиков устраивает для своих слушателей встречи с петербургскими властями. Ранее выпускники ШМП обсудили острые вопросы с председателем комитета по территориальному развитию Александром Бельским и председателем комитета по межнациональным отношениям Олегом Капитановым.

Руководитель Школы молодого политика Илья Костунов отметил, что «такие встречи позволяют слушателям понять, как на самом деле устроена исполнительная власть в нашем городе». Это необходимо для реализации политических амбиций.

Открывая встречу, Соколов объяснил выпускникам ШМП, с чем именно имеет дело Комитет по информатизации и связи, а также подробно раскрыл детали работы системы «Безопасный город».

По словам чиновника, главной задачей Комитета является обеспечение коммуникации между населением и властью. Этому способствуют такие ресурсы, как «Открытый бюджет», «Умный Петербург», «Наш Санкт-Петербург», единая карта петербуржца и многие другие.

«Это эффективный метод контроля высшими должностными лицами качества работы подведомственных служб. Особенно, когда каждый месяц выставляется коэффициент исполнительской дисциплины по разным органам власти и районам. Поверьте мне, там достаточно серьезный идет разговор у губернатора о том, как реагируют подчиненные на обращения граждан на портале «Наш Санкт-Петербург», — рассказал Соколов.

Выпускники Школы молодого политика в свою очередь интересовались у Соколова обеспечением безопасности подобных информационных систем. Чиновник в ответ обратил внимание на то, что при бумажном делопроизводстве преступление совершить гораздо проще, нежели при электронном. Он призвал не опасаться новейших технологий.

Это касается и организации электронного голосования.

«Мы к электронному голосованию готовы! Технически все есть, должна быть только политическая воля. Но сделать это можно элементарно даже через сайт госуслуг. Мы обязательно придем к этому», — сообщил Соколов.

Отметим, что значительная часть выпускников ШМП уже баллотируются в депутаты органов местного самоуправления. Обсуждая вопрос электронного голосования, они напомнили, что выборы чаще всего выпадают на дачный сезон, и избирателям бывает трудно доехать до избирательных участков.

«Цифровизация выборов позволит выдвигаться большему количеству кандидатов, повысит явку в день голосования, а также позволит устранить избирательное рабство, при котором гражданин обязан голосовать там, где прописан», — выразил мнение Игорь Басов — заместитель гендиректора АО НПК «Северная заря».

Летняя программа Школы молодого политика продолжит свою работу. До осени должны состояться еще несколько встреч с влиятельными чиновниками.

Школа молодого политика — это внепартийный образовательный проект для жителей Петербурга, которые приняли решение активнее участвовать в общественно-политической жизни города. Школу поддерживает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, заинтересованный в продвижении новых идей и лиц в Петербурге.