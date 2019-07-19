Архитекторы Москвы и Петербурга обсудили перспективы Арт-парка

Санкт-Петербург, 19 июля. Проект будущего Арт-парка на территории у проспекта Добролюбова обсудили в «Севкабель Порту» в рамках дискуссии о петербургских общественных пространствах «Архпароход 2019».

Петербургские и московские архитекторы обсудили настоящее и будущее Арт-парка, который врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать на территории, где ранее собирались строить Судебный квартал. Участники дискуссии пришли к выводу, что парки стали новым символом в пространстве городов, как на локальном, так и на национальном уровне.

Как сообщают «Невские новости», вместе с архитекторами двух столиц «Архпароход 2019» посетили девелоперы, представители сферы культуры и общественности. Они рассказали о своем видении развития территории и обсудили перспективы данной программы для Северной столицы.

Некоторые из архитекторов не согласились с озвученным мнением о том, что петербургский Арт-парк будет подобен московскому парку Зарядье. Эксперты подчеркивают, что у Северной столицы свои традиции, которые обязательно оставят отпечаток на концепции проекта.

Ранее Беглов призвал горожан присоединиться к голосованию на выбор названия для Арт-парка. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Градоначальник подчеркнул, что власти Петербурга должны прислушиваться к мнению жителей. Он указал ссылку для голосования и сообщил, что уже проголосовал сам.

Напомним, что проект Арт-парка в Петербурге одобрил президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.