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Сборная России сыграет с Бельгией матч квалификации ЧЕ-2020 в Петербурге

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Сборная России сыграет с Бельгией матч квалификации ЧЕ-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Сборная РФ сыграет матч отборочного турнира ЧЕ по футболу 2020 года с командой Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, встреча пройдет 16 ноября в 20.00. В первом матче национальная сборная уступила бельгийцам со счетом 0:3. В отборочной группе I после четырех матчей россияне набрали девять очков.

Стадион «Санкт-Петербург» вмещает более 64 тысяч болельщиков и является домашним для ФК «Зенит». Ранее сообщалось, что 14 июля сине-бело-голубые выиграли в домашнем матче у «Тамбова» со счетом 2:1.

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