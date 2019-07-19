Сборная России сыграет с Бельгией матч квалификации ЧЕ-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Сборная РФ сыграет матч отборочного турнира ЧЕ по футболу 2020 года с командой Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, встреча пройдет 16 ноября в 20.00. В первом матче национальная сборная уступила бельгийцам со счетом 0:3. В отборочной группе I после четырех матчей россияне набрали девять очков.

Стадион «Санкт-Петербург» вмещает более 64 тысяч болельщиков и является домашним для ФК «Зенит». Ранее сообщалось, что 14 июля сине-бело-голубые выиграли в домашнем матче у «Тамбова» со счетом 2:1.