Три ястребиных совенка родились в Ленинградском зоопарке впервые за 30 лет

Санкт-Петербург, 19 июля. Птенцы ястребиных сов появились на свет в Ленинградском зоопарке, сообщается в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Первый совенок вылупился 9 мая. Пара ястребиных сов вывела трех птенцов. Сейчас они проводят время со своими родителями — совами Иргой и Тони.

Ленинградский зоопарк отмечает, что это первое потомство у птиц данного вида за последние 30 лет. Зоосад, работающий с 1865 года, приглашает петербуржцев и гостей города полюбоваться на коллекцию животных.

Зоопарк открыт каждый день с 10.00 до 20.00. Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился занесенный в Красную книгу розовый пеликан.