Greenpeace «состарил» Петербург, Байкал и ледники Арктики

Санкт-Петербург, 19 июля. Российское отделение Greanpeace «состарило» озеро Байкал, Арктику и Петербург, использовав идею приложения FaceApp.

Активисты предложили посмотреть, как в будущем может выглядеть планета Земля. Они считают, что центр Петербурга может затопить, льды Арктики растаят, а Байкал обмелеет.

К такому результату может привести экологическая ситуация в мире, считают специалисты. Ранее сотрудники Greenpeace предложили выращивать в России лес на продажу. Для этих целей можно использовать заросшие сельскохозяйственные угодия.

Экологи считают, что это защитит экологию регионов, а также поможет «встать на ноги» фермерам, чье хозяйство убыточное.

Ранее петербургский разработчик Ярослав Гончаров написал в Facebook, что его приложение FaceApp стало самым популярным среди бесплатных приложений в AppStore. Оно заняло первую строчку по числу скачиваний в 154 странах мира.

Приложение работает с использованием технологий искусственного интеллекта и предлагает пользователям увилеть, как они будут выглядеть в старости.