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Двести новых автобусов появится в Петербурге к 2020 году

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Двести новых автобусов появится в Петербурге к 2020 году

Санкт-Петербург, 19 июля. Двести новых автобусов появится в Петербурге благодаря инвестпрограмме «Пассажиравтотранса», сообщили в пресс-службе предприятия.

Первые 100 автобусов вместимостью до ста пассажиров, остальные — двухсекционные «гармошкой» смогут перевозить до 160 пассажиров. Стоимость проекта составила 3,4 млрд рублей.

Первая партия автобусов прибудет в Петербург в октябре, поставки будут осуществляться до марта 2020 года. Новый наземный транспорт положительно отразится на качестве обслуживания, пишут «Невские новости».

Ранее глава Петербурга Александр Беглов анонсировал модернизацию инженерной инфраструктуры города. Все электрические подстанции планируется перевести на цифровизацию к 2030 году.

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