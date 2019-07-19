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Метростроители провели пробный запуск поезда на Фрунзенском радиусе

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Метростроители провели пробный запуск поезда на Фрунзенском радиусе

Санкт-Петербург, 19 июля. Строители 19 июля провели пробный запуск поезда на участке Фрунзенского радиуса, говорится в сообщении «Метростроя» в соцсети «ВКонтакте».

Начался заключительный этап работ на трех новых станциях, строители объединяют участок Фрунзенского радиуса с метрополитеном.

На перегоне демонтировали временные ворота, которые отделяют тоннель от станции метро «Международная». Контактный рельс соединили с действующим участком, пишут «Невские новости».

10 июля в Смольном состоялось заседание правительства с участием главы Петербурга Александра Беглова. Он поручил руководителю «Метростроя» Николаю Александрову выполнить все работы точно в срок и открыть новые станции к 1 сентября.

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