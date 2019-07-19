Жители Петербурга продолжают требовать отставки попавшегося на наркотиках Резника

Санкт-Петербург, 19 июля. Жители Петербурга продолжают устраивать пикеты, требуя принять решение по депутату Максиму Резнику, который стал центральной фигурой нескольких скандалов с наркотиками.

Напомним, ровно месяц назад петербуржцы подали подписи за отстранение депутата-травокура от должности. Жители Северной столицы, которых возмутило поведение Резника, вышли на улицы, требуя прекратить его законотворческую деятельность в Заксобрании. Например, с призывом отстранить попавшегося на наркотиках депутата выступили активисты движения «Коты против наркоты». Они хотели, чтобы Резник либо прошел тест на наркотики, либо сложил с себя депутатские полномочия.

С позицией «Котов» согласились многие петербуржцы. В среднем каждый час под петицией подписывались около 100 горожан. Всего за отстранение Резника от должности председателя комиссии по образованию, культуре и науке выступили более 10 тысяч жителей Северной столицы.

Активисты отмечают, что наркоман вряд ли сможет научить молодежь чему-то хорошему. Кроме того, нужно учитывать, что наркотики оказывают негативное влияние на состояние нервной системы человека. Получается, что Резник не может представлять интересы петербуржцев в городском парламенте не только по этическим, но и по медицинским соображениям. По этим же причинам активисты просят ЗакС исключить оскандалившегося депутата из фракции «Партии Роста».

Сейчас жители Северной столицы регулярно устраивают пикеты у здания городского Заксобрания, требуя принять окончательное решение по Резнику. И хотя с момента подачи подписей прошел уже месяц, никакой официальной реакции на призыв петербуржцы пока так и не получили.

Напомним, Резник оказался в центре наркоскандала после того, как устроил провокацию на мирном шествии, испортив петербуржцам праздник 1 Мая. По поведению депутата складывалось впечатление, что он находится под действием наркотических веществ. Позднее в Сети появились многочисленные видео, на которых Резник совершает действия, напоминающие курение марихуаны.

После этого коллеги оскандалившегося депутата призвали его пройти тест на наркотики. Как отметил член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов, если Резник откажется, то «косвенно признает свою пагубную страсть». Однако попавший под подозрения депутат предпочел проигнорировать коллег и сбежал в Прагу.

По возвращении из Чехии Резник дал комментарий Федеральному агентству новостей и заявил, что не употреблял наркотики. При этом медицинский тест, который мог бы подтвердить его слова, депутат так и не прошел.

Отметим, что после публикации видео с Резником журналисты выкупили на сайте бесплатных объявлений Avito куртку депутата, после чего отдали ее на экспертизу. Полиция обнаружила в карманах куртки следы наркотических веществ.