FaceApp стало самым скачиваемым приложением AppStore в 154 странах

Санкт-Петербург, 19 июля. Приложение петербургского разработчика Ярослава Гончарова FaceApp стало самой скачиваемой программой в мировом AppStore.

Приложение, которое способно «состарить» фотографию пользователя, оказалось на первой строчке в 154 стран мира. Об этом Гончаров написал на своей странице Facebook.

Программа для мобильного устройства разработана с использованием технологий искусственного интеллекта. Ранее в США заявили, что FaceApp небезопасно для пользователей.

Однако Гончаров заверил, что данным владельцев смартфонов ничто не угрожает. Вся информация хранится в облачных сервисах и не передается третьим лицам.

Ранее стало известно, что американские IT-гиганты Facebook и Google собирают личные данные пользователей сайтов для взрослых. Итальянские власти наложили на Facebook штраф в размере 10 млн рублей.