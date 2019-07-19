В Госдуме высоко оценили вклад Беглова в развитие Петербурга

Президент России Владимир Путин накануне встретился с главой Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник отчитался российскому лидеру о главных достижениях своей работы с момента назначения его на пост врио губернатора.

Беглов доложил президенту о положительной динамике в социальной сфере. В частности, речь шла о вопросах здравоохранения, в том числе о внедрении системы медицинских электронных карт и организации бесплатного проезда на общественном транспорте для льготных категорий граждан. Кроме того, было оговорено, что к 2021 году все детские поликлиники Петербурга станут «бережливыми». Нововведения также коснутся 35 учреждений здравоохранения для взрослых. Это позволит сократить время ожидания на прием.

Также 27 апреля власти Петербурга ввели круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и льготников, теперь они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом 365 дней в году. А блокадники, которые прожили в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года хотя бы один день, смогут получить дополнительную финансовую поддержку из бюджета.

Еще одним итогом работы Беглова стало снижение тарифов на теплоснабжение и горячую воду для горожан. Кроме того, в мае была выпущена единая карта петербуржца. Она может работать как идентификатор личности и позволяет получить существенные скидки на услуги для населения.

Обсуждая с Путиным сферу туризма, глава Петербурга отметил, что прошлом году в Северной столице побывало 8 миллионов 200 тысяч туристов. Рост турпотока в 2019 году составит порядка 10%, это стало возможно благодаря усовершенствованию туристической инфраструктуры.

Путин высоко оценил инициативы Беглова, в том числе по созданию «бережливых поликлиник» в Северной столице. Российский лидер подчеркнул, что аналогичную практику должны перенимать и другие регионы.

«Надо по всей стране это внедрять. Мы уже с правительством будем обсуждать вопросы первичного звена здравоохранения», — сказал Владимир Путин.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высоко оценил управленческие способности Беглова. По словам парламентария, градоначальник проанализировал бюджетные траты и выявил наиболее неэффективные расходы. Это позволит повысить уровень здравоохранения в целом.

«Беглов имеет огромный опыт управления и знаком с определенными аппаратными моментами. Ознакомленность с аппаратными моментами подразумевает, что он знает, где воруют деньги, и как этого можно избежать. То есть, он владеет вопросом специфического характера. Поэтому ему за два-три месяца удалось модернизировать систему финансирования здравоохранения таким образом, чтобы медицинский персонал получал деньги с учетом привязки к пациентам», — подчеркнул депутат Госдумы.

Российский политик подчеркнул, что Беглов проявил себя крепким хозяйственником, человеком, которому глубоко небезразлична судьба системы здравоохранения Петербурга.