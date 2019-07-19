Осадки в Петербурге превысили месячную норму

Санкт-Петербург, 19 июля. Июльская норма осадков в Петербурге уже превышена, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За 19 дней июля в городе на Неве выпало 105% от месячной нормы. Средняя температура воздуха на 3,3 градуса ниже климатической, рассказал эксперт.

В пятницу в Петербурге снова идут дожди, в отдельных районах города ожидаются грозы. Солнечная погода вернется в начале рабочей недели, температура воздуха повысится до 28 градусов тепла, пишет издание «Петербургский дневник».

Накануне в Петербурге прошел многочасовой ливень, петербуржцы пожаловались на дождливую погоду.