Петербургские волонтеры помогают старикам не чувствовать себя одинокими

Москвичка перебралась в Петербург, чтобы помогать петербургским старикам. Она помогает бабушкам и дедушкам, оказавшимся на закате лет брошенными и никому не нужными, стать счастливыми. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Ольга Иванова — волонтер, а также руководитель регионального фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Фонд функционирует на территории не только Петербурга, но и Ленинградской области.

А история его идет из «давних» времен, когда, будучи студенткой столичного вуза, Елизавета Олескина, увидев, в каких условиях живут пожилые люди в домах-интернатах, задалась целью сделать их жизнь лучше. В 2008 году она сдержала свое слово и основала фонд «Старость в радость». Спустя 11 лет он разросся до всероссийских масштабов, открыв более чем в 30 регионах страны свои представительства.

«Если говорить обо мне, то сначала я помогала фонду дистанционно, — пояснила корреспонденту ФАН Ольга Иванова. — До этого я не жила в России, но желание и потребность помочь и сделать лучше жизнь в своей стране подтолкнули меня к идее благотворительности. Когда в 2016 году я вернулась на родину, то сразу решила, что хочу участвовать в жизни фонда больше. Так и начался мой путь помощи бабушкам и дедушкам».

По словам собеседницы агентства, несмотря на распространенное мнение, отзывчивых людей больше, чем равнодушных. Каждый день к Ольге в петербургское отделение приходят люди, которые осознанно хотят помочь именно пожилым людям.

«Не всегда просто подойти к бабушке или дедушке. Это требует внутренней собранности от волонтера, можно даже сказать — душевной зрелости, милосердия. И таких людей много, — подчеркнула Иванова. — Главное — чтобы были проводники, люди, которые могут показать, что и как делать, чего ожидать от посещения дома-интерната, чего не бояться, к чему быть готовыми. И это делают наши кураторы».

Сейчас петербургское подразделение фонда курирует 14 учреждений, расположенных на территории как города на Неве, так и Ленинградской области. У каждого учреждения есть свой куратор — человек, знающий нужды дома, особенности своих подопечных и умеющий рассказать и подготовить волонтера к общению с пожилым человеком.

«Самое легкое в нашей работе — это то, что сегодня я занимаюсь делом, которое мне приносит удовольствие. Мне нравится общаться и помогать старшему поколению, мне очень нравится общаться как с нашими волонтерами, так и с коллегами из других фондов, помогающих бабушкам и дедушкам. Мне кажется, что те люди, которые становятся волонтерами, — это люди богатейшей души, которые готовы сделать другого счастливее просто так, безвозмездно и за счет своего свободного времени. Это люди с большой буквы. Это наши алмазы», — резюмировала собеседница ФАН.

Деятельность Ольги поддерживают и ее близкие, тем более что волонтерство далеко не легкое занятие.

«Не буду лукавить, это не всегда легко, — отметила наша собеседница. — Подчас мамы и жены не бывает дома все выходные. Но мои близкие понимают и поддерживают меня. Ну а когда у дочерей появляется возможность, то они присоединяются к нашим поездкам в домики. Сложно найти баланс между волонтерской деятельностью, домом и самой собой. Сложно не помогать всем — и, к сожалению, всем помочь невозможно, как мне кажется. Но это очень важно — найти баланс и не потерять себя, не выгореть, быть уверенной, что у тебя хватает сил и желания как на занятие любимым делом, так и на свою семью».

Что касается планов на будущее, то Ольга Иванова планирует усовершенствовать деятельность фонда, сделать ее более эффективной, а также начать рассказывать школьникам, насколько важно заботиться о своих бабушках и дедушках.

По мнению собеседницы агентства, обучая школьников, привлекая их внимание к проблемам пожилых людей, подрастающее поколение сможет изменить сложившуюся традицию взаимоотношений «молодой — старый».

«Невозможно построить счастливое будущее без надлежащей заботы о стариках. И, даже когда уровень жизни наших дедушек и бабушек будет высоким, им станет вовремя и в полном, необходимом объеме оказываться помощь, живое общение и внимание им все равно будет необходимо, — подчеркнула Ольга. — Важно, чтобы молодое поколение не забывало не только о своих собственных бабушках и дедушках, но и развернулось от экрана телефона к рядом стоящей в автобусе бабуле, чтобы уступить ей место, да и не только».

Сейчас фонд «Старость в радость» совместно с правительством разрабатывает проект системы долговременного ухода. Основная суть этого проекта — помогать пожилым людям как можно дольше оставаться дома, а не переезжать в дом-интернат в случае, если человеку сложно самому себя обслуживать.