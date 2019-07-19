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Volkswagen влетел в подземный переход после ДТП в Петербурге

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Volkswagen влетел в подземный переход после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Серьезное ДТП с участием двух иномарок произошло на пересечении Кронверкского и Каменноостровского проспектов, сообщили в ГУ ГИБДД по Петербургу.

Утром 19 июля водитель Hyundai попытался развернуться на перекрестке, но столкнулся с Volkswagen. За рулем второй иномарки находилась 52-летняя женщина.

Volkswagen врезался в подземный переход, водитель немецкого автомобиля получила травмы средней степени тяжести. Ее госпитализировали, правоохранители выясняют обстоятельства аварии, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП в Москве. В ее автомобиль врезалась фура.

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