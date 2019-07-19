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Беглов рассказал о реализации программы «холодный чердак» в Петербурге

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Беглов рассказал о реализации программы «холодный чердак» в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке города к новому отопительному сезону на заседании Совбеза России в Смольном.

Градоначальник отметил, что к 2020 году в Петербурге будет полностью реализована программа «холодный чердак». Эта система препятствует образованию наледи на крышах домов.

«Чердаки будут оборудованы системой теплоизоляции для того, чтобы не образовывались наледи на крыше», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов также отметил, что на 2019 год запланирован ремонт 1795 домов. В них проверят подъемное оборудование, инженерные коммуникации, обновят фасады и отремонтируют подвальные помещения. Стоимость работ составит порядка 10,5 млрд рублей.

Ранее глава Петербурга рассказал, что в парадных появляются камеры видеонаблюдения, чердаки берут под охрану. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность инженерных коммуникаций

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