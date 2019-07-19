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Останки погибших при обороне Ленинграда солдат захоронили в Старо-Паново

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Останки погибших при обороне Ленинграда солдат захоронили в Старо-Паново

Санкт-Петербург, 19 июля. Останки трех советских воинов, погибших при обороне Ленинграда, с воинскими почестями захоронили в Красносельском районе Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Останки солдат были найдены в рамках поисковых работ этапа «Всероссийской вахты памяти -2019» в районе Старо-Паново. Сотрудники поискового отряда не смогли опознать воинов, их захоронили в безымянных могилах.

Останки погибших при обороне Ленинграда солдат захоронили в Старо-Паново

В Старо-пановской церкви святых мучеников Андриана и Наталии состоялось отпевание. Церемония захоронения погибших солдат совпала с годовщиной начала Старо-Пановской наступальной операции, которая произошла 67 лет назад.

Останки погибших при обороне Ленинграда солдат захоронили в Старо-Паново

Эта операция положила начало успешным действиям советской армии по снятию блокады Ленинграда. В результате боев в этом районе погибло около 4 тысяч советских солдат. 

Останки погибших при обороне Ленинграда солдат захоронили в Старо-Паново

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