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Беглов рассказал, как в Петербурге охраняют инженерные коммуникации

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Беглов рассказал, как в Петербурге охраняют инженерные коммуникации

Санкт-Петербург, 19 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, как в городе обеспечивается безопасность коммуникаций и жилых домов.

В Петербурге очень популярны прогулки по крышам, экскурсии организуют коммерческие фирмы. Прогулки по крышам интересные, но опасные.

«Это опасность для самих туристов, жильцов, поскольку ломают крыши, возникают протечки»,  — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Для обеспечения безопасности в парадных стали устанавливать камеры видеонаблюдения, а чердаки находятся под охраной. Градоначальник отметил, что нужно защищать инженерные коммуникации.

Напомним, что в Смольном состоялось совещание Совета безопасности России, на котором присутствовал секретарь Николай Патрушев. Одной из тем встречи стала реализация государственной молодежной политики.

О своем видении молодежной политики рассказали Александр Беглов и Николай Патрушев.

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