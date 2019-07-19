Беглов рассказал о молодежной политике в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании Совета Безопасности РФ в Смольном рассказал о проводимой в городе молодежной политике.

Власти Петербурга уделяют особое внимание молодежной политике. Поэтому создаются все условия для того, чтобы молодое поколение могло реализоваться, сказал градоначальник.

«Именно нынешнему молодому поколению предстоит завтра развивать наш город и стоить новую Россию. У нас с вами талантливая молодежь», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он напомнил о курсе правительства на омоложение кадров в Смольном. Действует кадровый конкурс «Мой город — мои возможности». В Петербурге также работает Школа молодого политика.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал о своем видении государственной молодежной политики. Он подчеркнул, что нужно заниматься нравственным и патриотическим воспитанием.