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Пенсионерка «похоронила» дочь под кустами в Петербурге из-за нехватки денег

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Пенсионерка «похоронила» дочь под кустами в Петербурге из-за нехватки денег

Санкт-Петербург, 19 июля. Прохожие нашли на Меньшиковском проспекте завернутый в простыню труп женщины. Тело петербурженки находилось в кустах возле дома.

Инцидент произошел утром 18 июля в Калининском районе. Правоохранительные органы выяснили, что тело на улицу выволокла мать покойной. 

Камеры видеонаблюдения подтвердили эту версию, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Пенсионерка три дня находилась в квартире с трупом 49-летней дочери.

Она заявила, что из-за трупного запаха уже больше не могла оставаться дома, а денег на похороны у нее нет. Петербурженка вытащила тело на улицу, предварительно завернув его в простыню. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте в лесополосе нашли разлагающийся труп неизвестного мужчины.

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