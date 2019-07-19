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Беглов принял участие в совещании Совета безопасности РФ в Петербурге

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Беглов принял участие в совещании Совета безопасности РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел выездное совещание в Северо-Западном федеральном округе, которое состоялось в Смольном.

Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании, на котором обсуждают энергетическую безопасность и меры по повышению эффективности работы в сфере молодежной политики.

В Смольном присутствуют сотрудники аппарата полномочного представителя президента в СЗФО, работники МЧС, главы российских регионов, пишут «Невские новости».

«Задачи, от успешного решения которых зависит будущее нашей страны, это обучение и воспитание молодежи как ответственных и активных граждан России. Приоритетами являются духовно-нравственная работа, патриотическое воспитание, повышение культурного уровня, формирование здоровго образа жизни», — сказал Патрушев.

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