Синоптики рассказали, когда в Петербурге закончится дождь

Санкт-Петербург, 19 июля. Синоптики сообщили, что 19 июля в Петербурге будет стоять дождливая погода. На выходных ливень наконец-то закончится.

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в пятницу температура воздуха в Северной столице составит 20 градусов тепла. В некоторых районах возможны грозы.

Малоподвижный циклон повлиял на погоду в Петербурге, облачная погода с дождями сменится солнцем. На выходных станет теплее, столбики термометров покажут 23 градуса тепла.

С начала рабочей недели в Петербург вернется жара. Воздух прогреется до 28 градусов тепла.