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Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа в Петербурге

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Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа на Васильевском острове в Петербурге, сообщил источник.

Инцидент произошел вечером 18 июля. Ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Пострадавшего малыша увезла скорая, ребенок скончался в реанимации, пишут «Невские новости». 

В конце июня двухлетний ребенок выпал с восьмого этажа в Петербурге. Мальчику удалось выжить, но он получил серьезные травмы, врачи борются за его жизнь.

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