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Три человека погибли в загоревшемся частном доме в Петербурге

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Три человека погибли в загоревшемся частном доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Три человека стали жертвами пожара в Красногвардейском районе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ранним утром 18 июля на улице Братской. Огонь охватил деревянный частный дом, в котором нашли тела трех человек.

По предварительным данным, погибла семейная пара — мужчина 1947 года рождения и женщина 1949 года рождения. При разборе завалов нашли еще одно тело — жительницы Иркутской области 1927 года рождения.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства пожара.

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