Беглов рассказал Путину о внедрении «Единой карты петербуржца»

Санкт-Петербург, 19 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о внедрении «Единой карты петербуржца».

Рабочая встреча прошла после Форума регионов России и Белоруссии. Беглов напомнил, что проект стартовал в мае 2019 года. «Единая карта петербуржца» совмещает платежную карту и идентификацию личности.

«Уже более 40 тысяч горожан получили эти карты. Это очень удобно и жители уже оценили», — рассказал президенту Беглов.

Напомним, что «Единая карта петербуржца» содержит фамилию, имя и отчество, дату рождения, а также фотографию держателя карты. Также на карте прописаны данные паспорта или военного билета, полиса медицинского страхования и СНИЛС. Оформить карту могут как жители города, так и гости Северной столицы.

Ранее президент РФ высоко оценил тарифную реформу в Петербурге. По его словам, эту работу можно ставить в пример другим регионам. Александр Беглов рассказал Путину, что была проведена реструктуризация работы ресурсоснабжающих предприятий, убраны неэффективные расходы. Это позволило снизить тарифы по ключевым показателям, среди которых отопление и горячая вода.

Также градоначальник Петербурга рассказал президенту о развитии системы «Бережливая поликлиника». До конца года 75 детских поликлиник будут переведены на эту систему. Позже под программу подпадут 35 взрослых поликлиник.

«Бережливая поликлиника» включает модернизацию рабочих мест медсестер, они будут избавлены от занятий «бумажной волокитой». В частности, электронная медицинская карта ребенка будет открываться в родильном доме. Планируется, что все взрослые поликлиники будут переведены на систему «Бережливая поликлиника» в 2021 году.