Путин высоко оценил тарифную реформу Беглова в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Форума регионов.

Градоначальник рассказал о проведенной в городе тарифной реформе. Путин высоко оценил эту работу, заявив, что тарифную реформу в Петербурге можно ставить в пример другим регионам.

Александр Беглов рассказал, что была проведена реструктуризация работы ресурсоснабжающих предприятий, неэффективные расходы были убраны, расчеты стали прозрачными, в городе продолжается внедрение энергосберегающих технологий.

По его словам, самыми дорогими позициями в оплате коммунальных услуг были отопление и горячая вода. Во втором полугодии вместо планировавшегося увеличения в 4,3%, произойдет снижение платежей, рост составит всего составит 0,4%. Врио губернатора Петербурга напомнил, что проведенная работа позволила сэкономить полтора млрд рублей, а до 2020 года экономия составит 3 млрд рублей, сообщает «Невские новости».

Александр Беглов рассказал журналистам свои впечатления о встрече с российским лидером. По его словам, Путин поддержал многие проекты, которые реализуются на сегодняшний день. В частности, в Петербурге и Ленобласти будут действовать электронные визы для иностранцев. Градоначальник также рассказал, что во время встречи с президентом поднималась тема строительства арт-парка на проспекте Добролюбова.

«Удалось обсудить арт-парк в приватной беседе, — отметил Беглов. — Я задал такой вопрос: Владимир Владимирович, как вы считаете, какое название должен получить парк?»

По словам врио губернатора, президент считает, что необходимо сначала услышать мнения самих петербуржцев, и только потом определиться со своим вариантом названия парка.