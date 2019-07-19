Беглов рассказал Путину о внедрении службы социальных участковых в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о внедрении в Северной столице службы социальных участковых — системе, которая координирует действия всех городских служб.

В четверг на встрече с главой государства в Петербурге Беглов рассказал, что в Северной столице первыми в стране внедрили такое новшество, как служба социальных участковых. Как уточнил градоначальник, «это центр, который координирует действия всех городских служб, включая медицинские учреждения и социальных работников».

«Пожилой человек или человек, который нуждается в какой-то помощи, бегает за какими-то льготами, за какими-то справками, теперь будет наоборот – теперь льготы и справки будут приходить к нему домой», — рассказал глава Петербурга.

На данный момент в этой службе работают порядка 100 человек. Планируется, что до конца года такая служба будет организована во всех районах города.

Как сообщалось ранее, Беглов также сообщил президенту РФ о развитии в Северной столице системы «Бережливая поликлиника». По словам главы Петербурга, местные власти поставили перед собой задачу уже до конца текущего года все 75 детских поликлиник перевести на эту систему. Еще 35 взрослых поликлиник включатся в программу в 2021 году.

В рамках программы будут модернизированы рабочие места медсестер, что позволит им «не заниматься бумажной волокитой». Электронная медицинская карта ребенка будет открываться еще в родильном доме, после чего ее будут вести врачи поликлиники детской, а потом и взрослой.