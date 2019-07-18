Новый учебный год в школах Петербурга начнется с «Уроков блокады»

Санкт-Петербург, 18 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили мероприятия, которые запланированы в преддверии Года памяти и славы.

В начале учебного года во всех школах Петербурга будут проведены «Уроки блокады». Председатель Совета СПб общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, генерал-майор авиации Василий Волобуев отметил важную роль в проведении этого мероприятии для подрастающего поколения. По его словам, забывать о величии тех людей, которые отстояли город, нельзя.

«Надо, чтобы молодые знали цену Победе и были достойными наследниками победителей», — заявил Василий Волобуев.

Он подчеркнул, что члены ветеранской организации также будут принимать активное участие в мероприятиях.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 8 июля подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Он направлен на сохранение исторической памяти и в ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать филиалы музея блокады в странах СНГ.